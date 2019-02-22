Военизированная охрана Укрзализныци не справляется со своими обязанностями по надзору за грузами, из-за чего около 2 млн грн в месяц составляет сумма ущерба от воровства на УЗ.

По данным председателя Ассоциации владельцев вагонов Александра Криворучко, 90% потерь от краж возникают как раз в процессе перевозки. Фактические же убытки владельцев вагонов, отправителей и получателей грузов даже не поддаются исчислению, отмечает он.

– Промышленники, аграрии и другие грузоотправители констатируют, что воруют все: уголь, металлопрокат, руду, удобрения, зерновые, топливо и смазочные материалы. Все, что можно извлечь и продать. Кроме того, злоумышленники массово и безжалостно разукомплектовывают вагоны: снимают детали тормозной системы, из-за чего вагоны становятся нетормозными, не могут использоваться для перевозок и требуют ремонта. В результате собственники подвижного состава несут огромные убытки. Статистика шокирует: по данным Украинского логистического альянса ежедневно, на железных дорогах разворовывается 150-170 вагонов. Такое воровство, кроме того, может повлечь техногенную катастрофу, – пояснил Криворучко.

По его словам, воровство грузов и разоборудование вагонов поставлено на поток – этим занимаются организованные и хорошо оснащенные группы, в составе которых действуют бывшие сотрудники УЗ и криминалитет.

– Нормативными документами УЗ определен порядок сдачи под охрану и снятия с охраны грузов: груз пломбируется, и если после прибытия пломба цела – претензии к охране не принимаются. Попытки доказать недостачу груза обречены на провал.

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Факты хищения ряда грузов, которые перевозятся под надзором охраны в специализированных вагонах, закрытых и опломбированных, обнаруживаются уже после того, как груз прибывает к получателю.

При этом пломба цела, а количество груза серьезно уменьшилось. Разумеется, в таких случаях УЗ претензий уже не принимает и убытки не возмещает, – пояснил Криворучко.

Он подчеркнул, что множество случаев воровства происходит на тех станциях, где действуют посты ВОХР.

– Бывают случаи, когда грузы, сопровождаемые (якобы) ВОХР, разворовываются. Потому что формально грузы сопровождаются охраной, и за эту услугу даже берется плата, но на деле у подразделений ВОХР почему-то отсутствует личный состав, – пишет главаассоциации.

По мнению участников рынка, многочисленные факты воровства показывают, что ВОХР, призванная обеспечивать сохранность целого ряда грузов, не справляется с поставленной задачей. Криворучко считает, что рациональной альтернативой являются частные охранные структуры.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 Марта.