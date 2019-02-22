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Погода в Украине на сегодня, 22 февраля (КАРТА)

В Украину возвращаются морозы, а часть страны засыплет снегом.

Погода в Украине на сегодня, 22 февраля (КАРТА)

Прогноз погоды на сегодня, 22 февраля, публикует Укргидрометцентр.

В западных и южных областях пройдет снег, температура от 1° мороза до 2° тепла.

На севере, востоке и центре страны будет облачно с прояснениями. Столбики термометров опустятся до -3°-7°.

Читайте: Мороз и солнце: какой будет погода на выходные в Украине

Только в Запорожской и Днепропетровской областях ожидается снег.

Погода в Киеве не предусматривает существенных осадков, температура – от 5° до 7° мороза.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на весну.

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