В Украину возвращаются морозы, а часть страны засыплет снегом.

Прогноз погоды на сегодня, 22 февраля, публикует Укргидрометцентр.

В западных и южных областях пройдет снег, температура – от 1° мороза до 2° тепла.

На севере, востоке и центре страны будет облачно с прояснениями. Столбики термометров опустятся до -3°…-7°.

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Только в Запорожской и Днепропетровской областях ожидается снег.

Погода в Киеве не предусматривает существенных осадков, температура – от 5° до 7° мороза.

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