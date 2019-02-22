Сайт Факты ICTV запустил спецпроект – Сытый в7. Мы даем оценку интересным заведениям столицы, рассказываем об их плюсах и минусах. Где встретиться с компанией, провести вечер со своей половинкой или побыть наедине.

Раз в неделю наш эксперт Карина Зуева отправляется на ревизию столичного заведения (кафе, ресторан, бар). У нас есть только €7 (200 грн – для заказа, 20 грн – чаевые), чтобы заказать стандартный набор блюд или меню от шефа. 200 грн (€7) – это средний чек киевских заведений на одного человека.

Оценку проводим по внешним, внутренним и общим факторами. После чего наш эксперт подводит итоги и выносит свой вердикт.

Важно то, что персонал заведения не подозревает, что Карина – ревизор сайта Факты IСТV.

На этой неделе я отправилась в коктейль-бар Wunderbar, от владельцев известного абсент-бара Палата №6. Мне было известно, что эти заведения тематические, которые напоминают клинику и психбольницу.

Кто-то говорит, что это забегаловка, а кто-то в восторге от погружения в атмосферу данной тематики. Поэтому мы на собственном опыте захотели проверить заведение и рассказать вам, как там на самом деле.

Расположение

Wunderbar находится по адресу ул. Малая Житомирская, 13/6.

Вроде центр Киева, недалеко от метро Площадь Независимости, но как оказалось, найти это место – не самое легкое задание. Заведение расположено между улицами. Несмотря на то, что я пришла по точному адресу, мне пришлось бродить вокруг. Бар скрыт от глаз прохожих.

Вход не привлекает совсем, а на вид ничего не намекает на то, что там бурлит жизнь. Лестница ведет в подвал, а наверху лишь вывеска юридических услуг и никакого намека на Wunderbar.

Спускаясь или поднимаясь из бара, будьте осторожны на лестнице. Во время моего посещения на лестнице упал мужчина, возможно от градуса, но все же. Первое впечатление – так себе, хотелось развернуться и уйти домой. Так что, я накопила терпение и решила проверить, что меня ожидает внутри.

Хоть и центр Киева, но место не многолюдное и довольно темное. Для нового посетителя не хватает хоть каких-то указателей или вывески.

Оценка локации – 6\10

Сервис

Перед ревизией я почитала отзывы о заведении, кто-то жалуется на обслуживание и хамство персонала, а кто-то наоборот слов не может подобрать, чтобы похвалить официантов. Это вызвало у меня двоякое впечатление, поэтому настроена я была решительно.

На входе меня любезно встретили и поприветствовали, после чего предложили провести к свободному столику.

Когда официантка увидела, что я не могу определиться с заказом, то предложила свою помощь. За что я ей благодарна, ведь она ответила на все мои вопросы по кухне. Рассказала и посоветовала, какой коктейль лучше выбрать на мой вкус. Понимание меню на высоте.

Заказ принесли довольно быстро, возможно потому, что бар не был переполнен, ведь я была в нем в будний день. Но и тогда многие столики были зарезервированы.

Оценка сервиса – 9\10

Интерьер

В Wunderbar три зала, поэтому посадочных мест хватает. Можно выбрать столик для большой компании или сесть за барную стойку, если хочешь быть ближе к экстрим-коктейлям (например, на голове с каской, которая горит огнем) и общительному бармену.

Интерьер заведения оформлен в стиле лофт, которому характерны необработанные кирпичные и бетонные стены, металлическая и деревянная мебель. Над каждым столиком есть подвесные люстры, барная стойка, которая освещена и каждое место имеет свой крючок для верхней одежды.









Сытый в7. Wunderbar: медсестры и алкоголь / 2 фотографии

Деревянные массивные столы, которые оборудованы железными ножками, и стулья на любой вкус (барные, со спинками, скамейки). По залам развешаны телевизоры, так что это место может стать находкой для фанатов футбола.





















Сытый в7. Wunderbar: медсестры и алкоголь / 5 фотографий

Уборная, несомненно, напоминает больничную. Думаю, вы поняли, что я имею в виду. Вся в белую плитку, не слишком чистая и имеет довольно неприятный запах. В заведениях обязательно должны быть распылители.









Сытый в7. Wunderbar: медсестры и алкоголь / 2 фотографии

Видно, что интерьер немного устал и это не удивительно, ведь заведение открылось еще в 2016 году и судя по всему в нем не делали ремонт.

Оценка интерьера – 7\10

Атмосфера

Шумно, но перекрикивать друг друга не приходится. Люди общаются, выпивают, на фоне играет драйвовая музыка.

В одном зале голые стены, в другом – голубые, приглушенный свет, официантки в форме медсестер, а шоты подают в пробирках. А если закажешь экстрим-коктейль, тогда вообще проведут целый ритуал.

Несмотря на будний день, почти все места в двух залах были заняты. Представляете, что здесь происходит на выходные? Поэтому столик точно нужно бронировать.

Атмосфера немного напоминает жуткую клинику, но если использовать такую ​​идею, то нужно продумывать все до деталей. Например, сделать счет в виде диагноза и прочее.

Формат коктейль-бара предусматривает молодежный клиентский охват. Хоть заведение для своих, но людей, как для вечера вторника, много.

Оценка атмосферы – 7\10

Кухня

В меню представлен широкий ассортимент блюд европейской кухни. Посетители имеют возможность заказать закуски к пиву, салаты, холодные и горячие закуски, пасту, супы, тосты, мясные и рыбные блюда, а также различные колбаски.

В качестве десерта можно заказать яблочный штрудель, тирамису или мороженое.

Барная карта содержит широкий ассортимент алкогольных коктейлей (шоты, лонги, экстрим, горячие), крепкого алкоголя, разливного пива, а также разнообразные марки вин Италии, Германии, Австралии, Украины, Чили. Если же вы за трезвый образ жизни, то найдутся безалкогольные напитки и коктейли.

Я заказала пасту Неополитано, куриный сэндвич и два коктейля – Зеленая Фея и Пина Колада.

В меню не указан объем блюд, но официантка предупредила, что порции не маленькие. Ну хорошо, посмотрим.

Паста Неополитано – макаронное блюдо с простым и классическим соусом итальянской кухни. Вариантов приготовления множество, но главный акцент на помидоры (томатную пасту), оливковое масло, лук и чеснок. Далее уже фантазия повара, как и в этом случае. Впервые в данном соусе вижу маслины, но не скажу, что получилось плохо.

Единственное, что мне не понравилось в пасте – слишком водяная, в конце была как суп. Вероятно, помидоры пустили много сока или не слишком густая томатная паста.

Подача хорошая, выглядит аппетитно и большая порция.

Куриный сэндвич с грибами – разделен на две части, подается с картофелем фри и соусом. Сэндвич не сочный, после него во рту пересохло. Такое впечатление, что туда положили один грибочек, который порезали на кусочки, а лук слишком сладкий.

Картофель фри – если есть фритюрница, свежее масло и вкусный сорт картофеля, то это блюдо испортить сложно. Здесь все сложилось.

Подали этот набор на деревянной дощечке. Невооруженным глазом видно, что доски старые и уже давно отслужили свое. Очень неприятно есть из грязной посуды!

Если выбрали такую ​​подачу, тогда данный кухонный инструмент нужно часто менять, так как деревянные дощечки служат хорошей средой для размножения вредных бактерий.

Коктейль Зеленая Фея – не зеленый, а желтый, что уже вызывает недоверие, ведь именно дынный ликер должен задать нужный окрас. Можно сказать, что это лайт версия коктейля, ведь половины нужных ингредиентов нет, хорошо хоть абсент добавили.

Вкус перебивает абсент, но напиток освежающий, кисло-сладкий и более мужской.

Коктейль Пина Колада – здесь с составом все в порядке: ром, пина колада, молоко, малибу, ананасовый сок и сливки. Сладкий, мягкий и очень нежный, нет сильного привкуса алкоголя. Мне понравился.









Сытый в7. Wunderbar: медсестры и алкоголь / 2 фотографии

Оценка кухни – 6\10

Ценовая политика

По условиям спецпроекта, у меня есть €7 (220 грн). Счет в Wunderbar составил 200 грн, 20 грн оставила на чай.

Ценовая политика заведения не может не радовать, ведь на 200 грн я сделала крупный заказ. Где еще в центре Киева вы выпьете Пина Коладу за 50 грн и попробуете пасту Неополитано за 38 грн?

Коктейли от 30 грн, а дороже 85 грн не найти, а вот, например, куриные крылышки или кальмары фри, можно попробовать всего за 55 грн.

Ценовую политику заведения мы определяем по чашке американо, средняя цена которой в заведениях столицы составляет 30-35 грн. В Wunderbar она стоит 14 грн. Что тут еще говорить?

Учитывая цены, забывается весь негатив, если оценивать соотношение цена-качество, то это отлично.

Оценка ценовой политики – 10\10

Общее впечатление

Проблем добраться до заведения не возникнет, но будьте внимательны и осторожны. Возможно я попала на удачную смену, но претензий к персоналу нет, очень приветливые и общительные девушки.

Интерьер нужно хоть немного освежить, кухонные принадлежности поменять на новые, а также чаще следить за чистотой в уборной.

Однозначно, это место для большой и веселой компании друзей.

Поэтому если вы любитель коктейлей, интересного отдыха, тематических заведений и недорого посидеть, смело направляйтесь в Wunderbar.

Общая оценка заведения – 7\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева