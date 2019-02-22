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В МинВОТ новая заместитель министра. Ее мать за год разбогатела на миллионы

В Украине назначили нового заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Викторию Воронину. Ее мать стала мультимиллионершей за год, а муж устроился на выгодную должность при МинВОТ.

Виктория Воронина

Виктория Воронина до того, как ее назначили заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины, была представителем МинВОТ и возглавляла патронатную службу министра Вадима Черныша, сообщает ИА Вчасно.

В своей декларации Виктория отметила, что владеет квартирой в Сумской области площадью 57 кв. м, за год получила заработную плату в размере 494 тыс. 220 грн и подарок в размере 204 грн.

На счету в банке Виктория Воронина сохраняет $5 тыс.

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А вот у матери Виктории – Лирисы Ворониной, которая работает заместителем директора Путивльского педагогического колледжа имени С.В.Руднева – интереснее декларация.

Так, в 2016 году, когда ее дочь только начала работу в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий, годовая заработная плата женщины составляла 114 тыс. 551 грн, то есть ежемесячно Лариса Воронина получала около 9,5 тыс. грн, что вполне соответствует среднестатистической ставке заместителя директора колледжа.

Но уже в 2017 году годовая заработная плата Ларисы Ворониной на все той же должности заместителя директора возросла до 12 млн 425 тыс. грн. То есть, ежемесячный доход женщины равен 1 млн 25 тыс. грн, что в 108 раз больше, чем за прошлый год.

А муж Виктории Ворониной, Зураб Маисурадзе, также работает в МинВОТ на должности консультанта по субпроектов Всемирного банка по программе, которыая реализуется совместно с Министерством.

Именно Виктория Воронина в 2017 году принимала на работу Зураба Маисурадзе, поскольку отмечалась как контактное лицо в объявлении по поиску работников на эту должность.

Сумма подписанного с Зурабом в марте 2017 контракта составляет $54 тыс. 950. Срок действия контракта составляет 27 месяцев, что делает Зураба получателем наибольшей суммы контрактов среди других консультантов, которые принимались на работу по проекту.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что задекларировал Петр Порошенко.

Фото: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України

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