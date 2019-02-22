Лидер оппозиции Александр Вилкул принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Кривого Рога от фашистских захватчиков.

Традиционно в церемонии возложения цветов к монументу Победа и параде приняли участие тысячи жителей Кривого Рога.

– У меня один дед дошел до Берлина, а второй дед дошел до Праги. И для меня всегда будет свято все, что связано с победой нашего народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Сегодня 75-летие освобождения города Кривого Рога. И мне задают вопросы ветераны: как могло так случиться, что на нашей богатой, мирной земле опять льется кровь? И то, что выпало на долю нашего поколения – надо остановить это кровавое колесо.

И мы это обязательно сделаем. Ради Украины, ради десятков миллионов украинцев, – сказал Александр Вилкул, народный депутат, партия Оппозиционный блок– Партия мира и развития.

Он отметил, что нынешняя власть пытается системно уничтожить память о победе в Великой Отечественной войне, предать забвению правдивую историю про подвиг солдат-победителей.

– Переписываются не только школьные учебники. При попустительстве и бездействии власти уничтожаются памятники и мемориалы, посвященные событиям ВОВ. В течение 2018 года в Украине были повреждены не менее 10 памятников, – заявил депутат.

Ответственность за акты вандализма взяли на себя радикальные организации националистического толка. Однако наказан никто не был, хотя за эти действия предусмотрено до 8 лет лишения свободы (статьи 196, 252, 297 и 298 Уголовного кодекса Украины), – отмечает он.

– Если память хранится из более давних времен, с казацких, то почему же эту страшную, самую кровопролитную, самую убийственную, бесчеловечную напасть, этот гитлеризм, как же о нем можно забыть? – сказала Валентина Ивановна Погорелова, ветеран и участник военной операции 1943 года по освобождению Кривого Рога.

– Да, нужно учиться этим поколениям, как быть патриотами, как были патриотами мы. Та Великая Отечественная война, которая унесла многие миллионы, она закончилась за 4 года, у нас какое-то АТО всего-навсего, не названное войной, длится уже пятый год, а? Это позор, до чего дожило руководство нашей страны. Одни других меняют, а толку никакого, мы все ниже и ниже идем.

Вилкул подчеркнул, что не позволит никому переписывать правдивую историю о событиях Великой Отечественной войны. Чтобы Украина не превратилась в Германию конца 30-х годов ХХ века, необходимо помнить все исторические факты.

– Мы будем помнить о воинах-освободителях, которые погибли в борьбе с фашизмом. Мы будем помнить про все ужасы и преступления нацистов. Мы будем бороться за сохранение правдивой истории, чтобы это не повторилось в будущем, – сказал Александр Вилкул.

Александр Вилкул много лет проводит мероприятия, посвященные сохранению истории о победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Народный депутат ежегодно выводит десятки тысяч людей для празднования Дня Победы 9 Мая, Дня освобождения Украины и других памятных дат, связанных с историей 1941 – 1945 годов.

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По его инициативе реализовываются проекты по поддержке ветеранов и детей войны, организовываются тематические концерты, восстанавливают памятники и памятные места.

Напомним, Вилкул опередил Бойко в президентском рейтинге.