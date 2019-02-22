Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о сайте, который касается агрессии РФ в Украине.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал в Twitter о запуске сайта, который посвящен противодействию российской агрессии в Украине.

По его словам, на сайте Countering Russia’s Aggression in Ukraine детализированы последствия агрессии РФ в Украине с помощью снимков со спутников, статистики и карт.

На сайте дают понять, что после событий Евромайдана Россия захватила и оккупировала Крым, а впоследствии стала той стороной, которая начала войну на Донбассе.

– Пять лет спустя Россия продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, в то же время ложно настаивая на том, что она не является стороной конфликта, – говорится в сообщении на сайте.

Читайте: Стягивает технику и угрожает Западу: военный план России

Сайт позволяет найти хронологию российской агрессии в Украине и увидеть ее последствия для мирного населения.

К слову, после начала вооруженной агрессии РФ Донбасс стал самым заминированным регионом в мире.