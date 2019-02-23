PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / КГГА планирует оставить льготников без бесплатного проезда/

КГГА планирует оставить льготников без бесплатного проезда

В Киеве планируют отменить бесплатный проезд в транспорте для льготников.

КГГА планирует оставить льготников без бесплатного проезда

Альтернативой бесплатному проезду в транспорте станет наличка, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте: Неожиданно: в Полтаве снизили цены на проезд

– Утвердить на 2019 год размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах в сумме 240 грн, – говорится в проекте распоряжения.

Льготники неограниченно могут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте на основании карточки киевлянина.

Ранее Факти ICTV писали, что в Харькове с 7 февраля повысили тарифы на проезд в метро – с 5 до 8 грн, в городском электротранспорте – с 4 до 6 грн.

Фото: kyivpastrans

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Е-билет в Киеве заработал: цена и где купить
Коммунальщики работают с ночи, чтобы не допустить образования гололеда – КГГА
КГГА: Недострой ЖК Патриотика втягивает владельцев квартир в аферу
Коммунальщики Киева ремонтируют дороги на опасных участках – КГГА
КГГА: 367 единиц спецтехники и 32 бригады расчищают снег в Киеве
КГГА улучшит модель управления системой централизованного теплоснабжения
В Киеве появились инспекторы по парковке – когда будут штрафовать
Изменения с 1 февраля 2019: тарифы, закон про валюту, зарплаты и курс доллара
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка