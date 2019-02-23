В Киеве планируют отменить бесплатный проезд в транспорте для льготников.
Альтернативой бесплатному проезду в транспорте станет наличка, сообщает пресс-служба КГГА.
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– Утвердить на 2019 год размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах в сумме 240 грн, – говорится в проекте распоряжения.
Льготники неограниченно могут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте на основании карточки киевлянина.
Ранее Факти ICTV писали, что в Харькове с 7 февраля повысили тарифы на проезд в метро – с 5 до 8 грн, в городском электротранспорте – с 4 до 6 грн.
Фото: kyivpastrans
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