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Порошенко назвал двух главных врагов Украины

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, какие есть два главных врага у нашего государства.

порошенко

Петр Порошенко назвал на заседании Совета регионального развития Львовской области главные враги Украины.

 – В Украине сейчас два врага: РФ… и второй враг – это бедность, – отметил он.

Он также отметил, что РФ является страной агрессором, и Украине нужно “холодный мир” с РФ, чтобы войска агрессора, его вооружение были убраны.

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Кроме того, Порошенко сказал, что для него принципиально важно, чтобы экономический рост был точно отражен в кармане пенсионера из Жовквы или шахтера из Червонограда.

Президент также заявил о необходимости превращения Украины в “большую страну свободных, богатых и счастливых людей”.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, будет ли Россия атаковать и зачем ей войска на границах с Украиной.

Фото: Пресс-служба президента Украины

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