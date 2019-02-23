Президент Украины Петр Порошенко рассказал, какие есть два главных врага у нашего государства.
Петр Порошенко назвал на заседании Совета регионального развития Львовской области главные враги Украины.
– В Украине сейчас два врага: РФ… и второй враг – это бедность, – отметил он.
Он также отметил, что РФ является страной агрессором, и Украине нужно “холодный мир” с РФ, чтобы войска агрессора, его вооружение были убраны.Читайте: Площадка для ракет РФ: Порошенко рассказал, сколько военных и техники в Крыму
Кроме того, Порошенко сказал, что для него принципиально важно, чтобы экономический рост был точно отражен в кармане пенсионера из Жовквы или шахтера из Червонограда.
Президент также заявил о необходимости превращения Украины в “большую страну свободных, богатых и счастливых людей”.
Напомним, ранее Факты ICTV писали, будет ли Россия атаковать и зачем ей войска на границах с Украиной.