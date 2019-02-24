Владимира Балуха перевезли на территорию России, не сообщив его родственникам и адвокатам.

Украинца Владимира Балуха перевели из керченской колонии в СИЗО на территории России.

О том, что политзаключенного удерживают в изоляторе Армавира (Краснодарский край), сообщила Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что причины, по которым Балуха перевезли на территорию страны-оккупанта, пока остаются неизвестными.

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Ни родственникам, ни адвокатам о том, куда везут политзаключенного, не сообщалось.

Напомним, 3 октября так называемый Верховный суд Крым аизменил приговор Владимиру Балуху – с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

Фото: Людмила Денисова