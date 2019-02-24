Кандидат в президенты от Оппозиционного блока Александр Вилкул обещает создать новые рабочие места в легкой промышленности.

Об этом депутат заявил во время посещения производства Днепркожгалантерея в городе Днепр.

– У нас талантливые, работящие люди. И не все предприятия еще разрушены. У нас огромный потенциал развития страны, просто эта власть умеет только разрушать и воровать, – сказал Александр Вилкул, народный депутат, кандидат в президенты от Оппоблока.

Оппозиционер подчеркнул, что действующая власть не только не помогает, но и мешает работать легкой промышленности. Причина – давление проверяющих органов, высокие налоги, коррупция и отсутствие эффективных программ государственной поддержки.

– За последние пять лет стало работать очень сложно в связи с такой ситуацией в стране. Последние два месяца таможня просто не дает продыху. Мы не просим помощи – мы справляемся сами, но хотелось бы чтобы просто не мешали. Очень тяжело выживать сегодня, – сказала Виктория Булах, директор ООО Кожгалантерея.

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Согласно рейтингу Экономической свободы, Украина находится на 150 месте из 186 стран, на последнем месте в Европе.

– Я поддержу украинскую легкую промышленность, и украинцы будут одеваться в дешевую и качественную, украинскую одежду, а не в этот секонд-хенд, в который их одела нынешняя власть. И за первые два года минимум 300 тыс. людей, преимущественно, женщины получат хорошую высокооплачиваемую работу, – сказал Александр Вилкул.

Александр Вилкул подготовил пакет предложений по поддержке легкой промышленности. Он включает в себя снижение налогового давления, государственные закупки у отечественного товаропроизводителя, развитие профильного образования.

Напомним, Вилкул опередил Бойко в президентском рейтинге.