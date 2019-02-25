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Абсолютно некомпетентный: Геращенко о предвыборной кампании Зеленского

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что предвыборная кампания кандидата в президенты Владимира Зеленского комическая и позорная.

Ирина Геращенко

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в Facebook, что как кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский некомпетентен во многих вопросах.

По ее словам, Зеленский не знает даже о том, что кандидатуру на пост премьер-министра президенту предлагает парламентская коалиция. Глава государства же может только подать кандидатуру, которую должна согласовать Верховная Рада.

Геращенко также считает, что нужно провести пресс-конференцию с Зеленским, чтобы украинцы смогли увидеть, насколько он некомпетентен.

– Впечатление, что студенты — первокурсники криворожского университета более компетентные, чем некоторые кандидаты. Работа президента — это не озвучивать чужие тексты на разные голоса. Это не играть мишку в Падингтона и Рейгана, – написала вице-спикер.

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Она добавила, что быть главой государства – это значит самостоятельно принимать важные для него решения.

К слову, участие в выборах президента Украины планируют принять около 71% избирателей.

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