Внедрение автоматической индексации железнодорожного тарифа на индекс цен промышленных производителей не учитывает позиции грузоперевозчиков.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает Uaprom.info.

Как пишет издание, Укрзализныця рассчитывает поднять тариф на более чем 14% уже в апреле. Однако бизнес-сообщество, которое по сути и является основным клиентом УЗ, подвергает сомнению аргументы железной дороги, напоминая о монопольном положении компании и рисках, которые несет в себе попытка менять тарифы без обсуждения с рынком.

В частности, с таким заявлением выступила Европейская Бизнес Ассоциация.

– Автоматическая индексация фактически исключает бизнес из дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и позволяет монополисту неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по пользованию вагонами Укрзализныци, что автоматически увеличивает стоимость пользования вагонами частного парка, – говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, запланированное Укрзализныцей на текущий год повышение тарифов на грузовые перевозки более чем на 14% нанесет ущерб экономике Украины и ударит по самой Укрзализныце.