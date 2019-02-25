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БТР-4 с новыми корпусами прошел испытания бездорожьем и огнем

Харьковский завод имени Малышева и ХКБМ имени Морозова завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами и уже в этом году готовы начать серийное производство.

БТР-4

Бронетранспортеры прошли несколько сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием, а также выдержали испытание огнем с крупнокалиберных пулеметов, сообщает Укроборонпром.

БТР-4 с первых дней войны на Донбассе успешно используется ВСУ. Уровень защиты, который обеспечивает эта машина – один из лучших среди бронетранспортеров и БМП.

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Он имеет боевой модуль БМ-7 Парус с 30-миллиметровой автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом Барьер, автоматическим гранатометом и пулеметом.

Благодаря современному цифровому комплексу способен уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

К слову, 15 современных бронеавтомобилей Варта производства Украины передали для нужд отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты на Хмельнитчине.

Фото, видеоУкроборонпром

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