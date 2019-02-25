PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Кличко: В больнице №1 после капремонта установили оборудование европейского уровня/

Кличко: В больнице №1 после капремонта установили оборудование европейского уровня

В Киевской клинической больнице №1 после проведения капитального ремонта заработала система телемедицины, позволяющая проводить консультации с врачами в любом уголке мира.

Кличко: В больнице №1 после капремонта установили оборудование европейского уровня

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью Деловой столице, отвечая на вопрос о достижениях в киевской медицине.

Как пример системных изменений в этой сфере, мэр Киева привел Киевскую клиническую больницу №1, где недавно провели капитальный ремонт.

– Мы инспектировали после ремонта два отделения больницы – операционное и рентгеноэндоваскулярной хирургии. В операционном отделении увеличили количество операционных до шести, а новое отделение рентгеноэндоваскулярной хирургии с гибридной операционной даст возможность оказывать качественную неотложную кардиологическую помощь киевлянам.

В обновленных отделениях установили оборудование европейского уровня, что позволит оказывать круглосуточную медицинскую помощь по самым высоким стандартам качества, – объяснил Кличко.

Также он рассказал, сколько средств было выделено на ремонт и закупку нового оборудования в больницу.

– На капитальный ремонт больницы выделили более 60 млн грн, на закупку оборудования – более 80 млн. На эти средства закупили операционные столы, эндоскопические стойки, наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, аппарат УЗИ экспертного класса и другое оборудование.

Также теперь есть возможность и для применения телемедицины. Когда нужна помощь, то для врачей доступны консультации специалистов из любой точки мира. Теперь есть возможность вместе со специалистами из других стран проводить операции, – отметил мэр Киева.

Читайте: В Мюнхене Кличко встретился с европейскими и американскими политиками

Кроме того, он рассказал о планах на 2019 год по внедрению системных изменений в киевскую медицину.

– В планах на этот год – начало строительства больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой медицинской помощи на правом берегу. Всего в столичном бюджете 2019 года на сферу здравоохранения предусмотрено почти 11 млрд грн. Это значительно больше, чем в прошлом году, – подытожил Виталий Кличко.

Ранее Кличко заявил, что весной этого года в столице начнутся роботы по строительству новой современной больницы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Мюнхене Кличко встретился с европейскими и американскими политиками
Справится даже медсестра: в Польше разработали уникальный диагностический прибор
КГГА улучшит модель управления системой централизованного теплоснабжения
Кличко требует расторжения договора аренды с застройщиком Осокорков
Виталия Кличко госпитализировали в Австрии
Кличко идет на парламентские выборы 2019
Кличко обсудил с мэрами Давоса и Сент-Галлена внедрение smart-технологий
Кличко: Слухи о перепрофилировании кинотеатра Киев – спекуляция
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка