60-летний художник Борис Егиазарян, который входит в список самых выдающихся художников ХХ века, пошел против Беркута с палкой в ​​руках. Он прошел весь Майдан от ноября 2013 до февраля 2014. Когда начался разгон – получил контузию.

Силовики намеренно целились в людей с камерами. По крайней мере так считает оператор-любитель Николай Марусик. Ночь с 19 на 20 февраля стала последней для Николая на Майдане. Уникальные эксклюзивные кадры с камеры, на которую в ту ночь снимал Николай, обнародованные впервые за 5 лет.

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Под прицел снайперов попадали не только активисты и журналисты, но и медики. К Лядским воротам в Киеве до сих пор трудно приходить Олесе Жуковской. Утром 20 февраля в ее твиттере появилось сообщение: Я умираю. Врачам чудом удалось ее спасти… История девушки облетела весь мир. После этого началась жесточайшая расправа на Майдане. Несмотря на историю с Олесей на Майдан пришло все больше медиков и волонтеров, которые помогали раненым.

Сотням раненых оказывали помощь на территории Михайловского монастыря, который в те дни стал защитой майдановцев от беркута и титушек. Сегодня отец Иван – помощник предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. А в те тревожные дни был аспирантом Киевской богословской академии. Именно отца Ивана позже назовут звонарем Майдана. В декабре 2013, когда возникла опасность кровавого разгона, он забил в набат созывая людей на защиту Майдана. Это было впервые за 800 лет. А уже через два месяца он стал свидетелем шокирующих событий. Тогда 20 февраля на Майдане погибло 47 человек – больше всего за время противостояния.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что экспертиза по делу о расстрелах на Евромайдане завершена.