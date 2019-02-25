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Порошенко: Членство в ЕС и НАТО гарантирует свободу от диктатуры РФ

Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО дает гарантию того, что жизнь украинцев будет свободна от российской диктатуры.

Порошенко

Президент Петр Порошенко во время молодежного форума Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС заявил, что членство Украины в ЕС и НАТО гарантирует отсутствие диктатуры РФ в жизни страны.

По его словам, членство в Евросоюзе и НАТО гарантирует не только безопасность военных на фронте, но и безопасность внутри Украины.

– Это – гарантия того, что в нашу с вами мирную жизнь никогда не ворвутся российские танки, никогда не наступит российская диктатура, – добавил Порошенко.

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Глава государства также заявил, что сейчас самая большая поддержка европейского движения Украины именно среди молодежи.

По словам президента, Украине необходимо подать заявление на членство в НАТО и ЕС не позднее 2023 года и речь идет о таком партнерстве, во время которого европейские амбиции страны могут быть реализованными.

Напомним, 19 февраля президент Петр Порошенко подписал закон, в котором курс Украины на членство в ЕС и НАТО закрепляется в Конституции.

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