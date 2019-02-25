Президент Петр Порошенко мечтает о работе депутатом Европейского парламента от Украины.

Президент Петр Порошенко мечтает о работе депутатом Европейского парламента от Украины, пишет Укринформ.

Порошенко сказал, что хотел бы занять должность в Европарламенте после президентской каденции или каденций.

– Для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, – быть депутатом Европейского парламента от Украины, – сказал он.

Президент отметил, что стать депутатом Европарламента может только политик из страны-члена Европейского Союза.

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Исходя из своих слов, Порошенко подчеркнул важность достижения Украиной критериев членства в ЕС и НАТО.

Напомним, 19 февраля президент Петр Порошенко подписал закон, в котором курс Украины на членство в ЕС и НАТОзакрепляется в Конституции.