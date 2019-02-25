Отмена концертов в России не исключит информационные риски для Украины, если на песенном конкурсе Евровидении ее будут представлять музыканты, гастролировавшие в РФ.

Отмена концертов в России не исключит информационные риски для Украины, если на песенном конкурсе Евровидении ее будут представлять музыканты, гастролировавшие в РФ, заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Facebook.

Он призвал принять взвешенное решение относительно выступления MARUV на Евровидении от Украины.

– Поэтому решение надо принять взвешенное. Украинское. А не гибридное, – написал он.

Напомним, в украинском национальном отборе на Евровидение победила певица MARUV и получила право представлять Украину на конкурсе в Тель-Авиве.

Позже стало известно, что у нее запланированы несколько концертов в России.

MARUV заявила, что готова отменить эти концерты, чтобы представить Украину на Евровидении.

Кириленко назвал нацотбор частью гибридной войны РФ против Украины.

Фото: Вячеслав Кириленко