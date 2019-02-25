Отмена концертов в России не исключит информационные риски для Украины, если на песенном конкурсе Евровидении ее будут представлять музыканты, гастролировавшие в РФ.
Отмена концертов в России не исключит информационные риски для Украины, если на песенном конкурсе Евровидении ее будут представлять музыканты, гастролировавшие в РФ, заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Facebook.
Он призвал принять взвешенное решение относительно выступления MARUV на Евровидении от Украины.
– Поэтому решение надо принять взвешенное. Украинское. А не гибридное, – написал он.
Напомним, в украинском национальном отборе на Евровидение победила певица MARUV и получила право представлять Украину на конкурсе в Тель-Авиве.
Позже стало известно, что у нее запланированы несколько концертов в России.
MARUV заявила, что готова отменить эти концерты, чтобы представить Украину на Евровидении.
Кириленко назвал нацотбор частью гибридной войны РФ против Украины.
Фото: Вячеслав Кириленко