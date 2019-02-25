У оккупированной Горловки Донецкой области сдетонировали боеприпасы на складе противника.

Об уничтожении склада боеприпасов сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

– В результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с боеприпасами в районе Горловки состоялся праздничный фейерверк с уничтожением склада БК оккупантов, – рассказал Штефан.

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Фото: скриншот с видео