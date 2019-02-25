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Праздничный фейерверк: в районе Горловки взорвался склад боеприпасов “ДНР”

У оккупированной Горловки Донецкой области сдетонировали боеприпасы на складе противника.

Праздничный фейерверк: в районе Горловки взорвался склад боеприпасов “ДНР”

Об уничтожении склада боеприпасов сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

– В результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с боеприпасами в районе Горловки состоялся праздничный фейерверк с уничтожением склада БК оккупантов, – рассказал Штефан.

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Ранее Факты ICTV писали, что возле села Терновое (Луганская область) беспилотник ОБСЕ зафиксировал 33 танка боевиков

Фото: скриншот с видео

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