Если ничего не делать, через 20 лет степь подойдет к Киеву, а через 50 – Днепр обмелеет вдвое. Это грозит катастрофической нехваткой воды.

Такой прогноз озвучил председатель ОО Чистый Днепр Дмитрий Надеев во время круглого стола Придется ли Украине уже к 2050 году, или раньше, импортировать питьевую воду?, сообщает Укринформ.

По его словам, обмеление Днепра спровоцирует дефицит воды в южных регионах, а на Херсонщине будет жесткая засуха.

– Наше исследование подтверждает худшие прогнозы: через 50 лет Днепр обмелеет вдвое, – уверяет эксперт.

Надеев объяснил, что температура воздуха в Киеве превышает нормы на 2°С, и если такие темпы сохранятся, то в ближайшие 10 лет она возрастет еще на 5°С, что сказывается на водных ресурсах.

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Два года назад экологи предупреждали, что Днепр может исчезнуть из-за вырубки лесов.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua