В конце учебного года, в апреле-мае, ученики 11-х классов начнут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления томоса об автокефалии.

Эти важные события включены в учебники по истории Украины, сообщает МОН.

Сегодня ведомство направило в школы информационные материалы для учителей относительно их освещения для старшеклассников.

Эта тема появится в учебниках по истории со следующего учебного года, поскольку планируется их печать для 11-х классов.

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Предоставление томоса и создание ПЦУ также будут внесены в программу ВНО по истории Украины, но не ранее 2021 года.

Напомним, патриарх Варфоломей подписал томос 5 января. После этого митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Варфоломея получил томос 6 января.

7 января свиток томоса был доставлен в Софийский собор в Киеве для Рождественской литургии.

Фото: ПЦУ