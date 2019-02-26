PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Предоставление томоса и создание ПЦУ будут изучать в школе

В конце учебного года, в апреле-мае, ученики 11-х классов начнут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления томоса об автокефалии.

ПЦУ

Эти важные события включены в учебники по истории Украины, сообщает МОН.

Сегодня ведомство направило в школы информационные материалы для учителей относительно их освещения для старшеклассников.

Эта тема появится в учебниках по истории со следующего учебного года, поскольку планируется их печать для 11-х классов.

Читайте: Томос об автокефалии: какими будут отношения ПЦУ и Константинополя

Предоставление томоса и создание ПЦУ также будут внесены в программу ВНО по истории Украины, но не ранее 2021 года.

Напомним, патриарх Варфоломей подписал томос 5 января. После этого митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Варфоломея получил томос 6 января.

7 января свиток томоса был доставлен в Софийский собор в Киеве для Рождественской литургии.

Фото: ПЦУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В ОРДЛО хотят конфисковать имущество ПЦУ и депортировать священников – Епифаний
Сколько парафий УПЦ (МП) перешло в ПЦУ (КАРТА)
Кипрская церковь полностью поддержала ПЦУ
Ни одной церкви Московского патриархата. На Сокальщине 9 приходов присоединились к ПЦУ
Месть Москвы. В Крыму оккупанты хотят отобрать единственный храм ПЦУ
ВНО и учебники истории: что изменит томос в школьной программе
12 священников РПЦ перешли в ПЦУ, их обвинили в расколе
Синод ПЦУ утвердил 12 членов и провел первое заседание
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка