26 февраля на всей территории Украины ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

Прогноз погоды на сегодня, 26 февраля, публикует Укргидрометцентр.

На Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололед.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/сек.

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Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в западных областях до 7° тепла; в Карпатах ночью 4-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве ожидается дождь с мокрым снегом, температура ночью от 1° тепла до 1° мороза, днем до 3° тепла.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на весну.