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Факты / Украина

Рада приняла закон о допуске иностранных военных на учения в Украину

Народные депутаты поддержали закон, которым иностранные вооруженные силы получают разрешение на участие в многонациональных учениях на территории Украины.

Рада приняла закон о допуске иностранных военных на учения в Украину

В Верховной Раде приняли законопроект №10067, которым вооруженным силам других государств дается разрешение на участие в многонациональных учениях в Украине.

В поддержку закона высказались 263 народных депутата.

Благодаря этому в 2019 году смогут провести украинско-американские учения Репид Трайдент-2019, украинско-американские учения Си Бриз-2019, украинско-британские учения Вориэр Вотчер-2019, многонациональные учения Кленовая Арка-2019 и украинско-румынские речные учения Риверайн-2019.

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Всего в учениях примут участие около 14 тыс. бойцов ВСУ и примерно 8 тыс. иностранных военных.

К слову, американские военные увеличили свое присутствие на территории Польши.

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