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Снегопад в Киеве: столицу сковали многочисленные пробки

В Киеве из-за снегопада, который начался утром, образовалось большое количество пробок.

Затори

Сегодня из-за сильного снегопада в Киеве образовались большие пробки.

Самые большие пробки на левом берегу образовались на улице Центральной, Харьковском шоссе, проспекте Бажана, проспекте Соборности.

Также пробки наблюдаются на улице Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улице Большая Васильковская, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы.

Затруднено движение вблизи станций метро Шулявская, Политехнический институт, Голосеевская, Житомирская, Святошин, Нивки, Осокорки и Славутич.

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Проблемы с движением транспорта также наблюдаются на мосту Патона, Дарницком мосту и Северном мосту.

К слову, в Лас-Вегасе (США) впервые за 10 лет начался сильный снегопад.

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