26 февраля в Украине отмечают инициируемый обществом День сопротивления Крыма российской оккупации.

Сегодня Украина отмечает День сопротивления Крыма российской оккупации, введение которого предложила общественность.

26 февраля 2014 года жители Крыма вышли к зданию Верховной Рады автономной республики для того, чтобы поддержать территориальную целостность Украины.

В этот день в стране проводятся акции, шествия, форумы и дискуссии в поддержку жителей Крыма.

Кроме того, 26-27 февраля участие в международном форуме Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления примут участие президент Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что в оккупированном Крыму находится 32,5 тыс. российских военных и сотни единиц военной техники.