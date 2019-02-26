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Украина отмечает День сопротивления Крыма российской оккупации

26 февраля в Украине отмечают инициируемый обществом День сопротивления Крыма российской оккупации.

Украина отмечает День сопротивления Крыма российской оккупации

Сегодня Украина отмечает День сопротивления Крыма российской оккупации, введение которого предложила общественность.

26 февраля 2014 года жители Крыма вышли к зданию Верховной Рады автономной республики для того, чтобы поддержать территориальную целостность Украины.

В этот день в стране проводятся акции, шествия, форумы и дискуссии в поддержку жителей Крыма.

Кроме того, 26-27 февраля участие в международном форуме Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления примут участие президент Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Читайте: Аннексия Крыма: итоги пятилетней оккупации

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что в оккупированном Крыму находится 32,5 тыс. российских военных и сотни единиц военной техники.

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