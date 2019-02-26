Президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий присутствие в Украине российских наблюдателей на выборах в марте.
Президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий присутствие в Украине российских наблюдателей на выборах. Закон № 9524 опубликован на сайте Верховной Рады.
26 февраля закон возвращен с подписью президента и вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.
Согласно документу, наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах не могут быть гражданами России.
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Также наблюдателями не могут быть граждане, участие в процессе наблюдения которых инициировала РФ.
Отмечается, что закон был разработан с целью минимизации рисков и угроз вмешательства России в выборы в Украине.
По данным СБУ, РФ готовит “беспрецедентное вмешательство в выборы в Украине” и потратит на работу своих спецслужб около $350 млн.
Напомним, 7 февраля Рада приняла закон, которым запретила гражданам РФ и лицам, которых предлагает российская сторона, быть официальными наблюдателями на выборах в Украине. За проголосовали 232 депутата.
Фото: president.gov.ua