Президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий присутствие в Украине российских наблюдателей на выборах в марте.

Президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий присутствие в Украине российских наблюдателей на выборах. Закон № 9524 опубликован на сайте Верховной Рады.

26 февраля закон возвращен с подписью президента и вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.

Согласно документу, наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах не могут быть гражданами России.

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Также наблюдателями не могут быть граждане, участие в процессе наблюдения которых инициировала РФ.

Отмечается, что закон был разработан с целью минимизации рисков и угроз вмешательства России в выборы в Украине.

По данным СБУ, РФ готовит “беспрецедентное вмешательство в выборы в Украине” и потратит на работу своих спецслужб около $350 млн.

Напомним, 7 февраля Рада приняла закон, которым запретила гражданам РФ и лицам, которых предлагает российская сторона, быть официальными наблюдателями на выборах в Украине. За проголосовали 232 депутата.

Фото: president.gov.ua