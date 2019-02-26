В Киеве в марте заработают 150 киосков для продаже социального хлеба со скидками.

В марте 2019 года 150 киосков Киевхлеба начнут продавать хлеб со скидкой в ​​20-70% для владельцев карточки киевлянина, сообщает пресс-служба КГГА.

Соответствующий Меморандум подписала КГГА и ЗАО Киевхлеб в декабре 2018 года. Согласно ему владельцы карточки киевлянина разделены на 5 категорий, каждая из которых имеет свою скидку.

Владельцы карточки киевлянина, которые не имеют льгот, смогут покупать социальные сорта хлеба со скидкой 20%.

Идентификация категории будет осуществляться с помощью установленных терминалов Ощадбанка путем считывания информации с электронных карточек покупателей.

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– Один владелец карточки киевлянина сможет приобрести со скидкой 1 единицу продукции в день на выбор: батон Фирменный 0,5 кг, хлеб Фирменный Украинский 0,95 кг или хлеб пшеничный Фирменный 0,65 кг, – сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

По ее словам, такие меры необходимы для предотвращения возможности любых спекуляций с использованием карты по скупке изделий большими партиями.









Владельцам карточки киевлянина будут продавать соцхлеб со скидкой 20-70% – КГГА / 2 фотографии

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