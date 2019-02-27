Сегодня на сессии Харьковского горсовета произошла перепалка между мэром города Геннадием Кернесом и экс-депутатом Дмитрием Марининым, который выступил против повышения тарифов на проезд.

Кернес допустил нецензурные выражения в адрес Маринина, о чем свидетельствуют видеокадры, вырезанные Accidents news из трансляции заседания сессии на TriolanLive.

– Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми…Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать. Кто ты есть такой? Ты, кнопка, б***ь!”, – сказал мэр Харькова.

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Напомним, 20 февраля в Харькове активисты собрались у метро и требовали выполнить решение суда по снижению стоимости проезда. Сейчас цена на проезд в метро Харькова составляет 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах – 6 гривен.

Фото: city.kharkov.ua