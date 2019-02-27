PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кернес обматерил экс-депутата на сессии Харьковского горсовета (18+)

Сегодня на сессии Харьковского горсовета произошла перепалка между мэром города Геннадием Кернесом и экс-депутатом Дмитрием Марининым, который выступил против повышения тарифов на проезд.

Геннадій Кернес

Кернес допустил нецензурные выражения в адрес Маринина, о чем свидетельствуют видеокадры, вырезанные Accidents news из трансляции заседания сессии на TriolanLive.

– Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми…Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать. Кто ты есть такой? Ты, кнопка, б***ь!”, – сказал мэр Харькова.

Читайте: До прибытия поезда: в метро Киева установят табло обратного отсчета времени

Напомним, 20 февраля в Харькове активисты собрались у метро и требовали выполнить решение суда по снижению стоимости проезда. Сейчас цена на проезд в метро Харькова составляет 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах – 6 гривен.

Фото: city.kharkov.ua

 

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дело харьковских каннибалов: отцу с сыном зачитали обвинение
Бизнес выступил против автоматической индексации тарифов на железнодорожные перевозки – глава ассоциации
Акция против повышения цен на проезд в Харькове: активисты подожгли мусорный бак
Разбитая голова и ушибы: в Харькове из автобуса на ходу выпал мужчина
В Харькове суд отменил повышение тарифов на проезд, чиновники его не выполнили
3 300 грн за 68 кв: киевляне жалуются на запредельные платежки за тепло
Депутаты встретились в Харькове с интеллектуальной элитой страны – Грановский
Масштабное ДТП под Харьковом: на скользкой дороге перевернулись три авто
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка