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Факты / Украина

КСУ выдал чиновникам индульгенцию на коррупционные преступления – НАБУ

Отмена Конституционным судом Украины статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение коррупционных преступлений.

КСУ выдал чиновникам индульгенцию на коррупционные преступления – НАБУ

Так в Национальном антикоррупционном бюро прокомментировали признание неконституционной статьи о незаконном обогащении.

– Теперь миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением, – отмечают в НАБУ.

Более того, это решение в ведомстве считают “политически мотивированным”.

В НАБУ отмечают, что теперь все 65 уголовных производств относительно незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен будут закрыты.

– Уверены, что такой ход событий не соответствует общественным интересам и требованиям очистки власти от коррупции. Принятое решение Конституционного Суда – это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины, – говорится в заявлении.

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Сегодня Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, по которой привлекали к ответственности за незаконное обогащение.

Фото: Dreamstime

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