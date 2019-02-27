Трое военнослужащих ранены за минувшие сутки, один – от начала текущих суток.

Трое украинских военнослужащих ранены за прошлые сутки в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе. Еще один боец получил ранения с начала текущих суток.

Всего НВФ 11 раз открывали огонь, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Силами врага были обстреляны такие населенные пункты: Верхнеторецкое, Лебединское, Новолуганское, Попасная, Хутор Вольный, Малиновое, Лобачева, Крымское.

При этом боевики применили оружия боевых машин пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Украинская разведка сообщает, что враг также понес потери – 9 раненых.

Как сообщалось, в Генштабе заявили о создании планов противодействия спецподразделениям РФ на Донбассе.