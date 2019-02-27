НАБУ внесло сведения в ЕРДР и начало досудебное расследование касательно сведений в расследовании о хищениях в оборонной сфере Украины.

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование касательно присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением, сообщает пресс-служба НАБУ.

– По результатам анализа сведений журналистского расследования о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро, – говорится в сообщении.

В НАБУ также добавили, что другие факты возможного незаконного завладения денежными средствами, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, внесены в ЕРДР.

Начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 Ст. 191 УК Украины.

К слову, Ст. 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, членов СНБО и Укроборонпрома обвиняют в масштабных хищениях при закупках в армии.

Факты ICTV собрали все, что известно о хищениях в оборонке.

Фото: НАБУ