Народного депутата из фракции Батькивщина Валерия Дубиля вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в деле о подкупе избирателей.

Дубиль может прийти на допрос в ГБР завтра, 28 февраля, только по собственному желанию, поскольку не лишен депутатской неприкосновенности, сообщил на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передает 112 Украина.

По его словам, в деле речь идет о сотнях миллионов гривен.

– К народному депутату Дубилю претензии есть, ведь именно он, по имеющимся у нас доказательствам, в том числе аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали сетку для выборов, а она финансировалась вне избирательного фонда, – отметил Луценко.

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Ранее Факты ICTV писали, что подкуп в Украине начинается с суммы, составляющей примерно 60 грн.

Фото: Валерій Дубіль