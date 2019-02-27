Площадь ландшафтного заказника Осокорковские луга составит 148 га.

В Дарницком районе Киеве на территории площадью 148 га южнее от озера Тягле и улицы Коллекторной власти хотят создать ландшафтный заказник Осокорковские луга.

Такое решение было принято комиссией на заседании КГГА.

В Киевсовете обьяснили, что территория, которую планируют взять под охрану, расположена вдоль Днепровского экологического коридора и населена многими растениями и животными, которые находятся на грани вымирания. Также решение властей поможет сохранить ценные природные комплексы водно-болотных угодий.













Осокорковские луга: в Киеве создадут ландшафтный заказник на 150 га / 3 фотографии

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Чиновники подчеркнули, что земли, которые должны стать ландшафтным заказником, являются коммунальной собственностью Киева.

Напомним, в прошлом году комиссия КГГА решила объявить ландшафтным заказником местного значения Труханов остров.

Фото: КГГА