Площадь ландшафтного заказника Осокорковские луга составит 148 га.
В Дарницком районе Киеве на территории площадью 148 га южнее от озера Тягле и улицы Коллекторной власти хотят создать ландшафтный заказник Осокорковские луга.
Такое решение было принято комиссией на заседании КГГА.
В Киевсовете обьяснили, что территория, которую планируют взять под охрану, расположена вдоль Днепровского экологического коридора и населена многими растениями и животными, которые находятся на грани вымирания. Также решение властей поможет сохранить ценные природные комплексы водно-болотных угодий.
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Чиновники подчеркнули, что земли, которые должны стать ландшафтным заказником, являются коммунальной собственностью Киева.
Напомним, в прошлом году комиссия КГГА решила объявить ландшафтным заказником местного значения Труханов остров.
Фото: КГГА