Активисты нескольких различных организаций из Ирпеня под Киевом пикетировали в столице здание Киевской облгосадминистрации, а также Киевскую областную прокуратуру.

Около 250 участников акции требовали от областных властей прекратить поддержку незаконной хаотической застройки города, а также привлечь к ответственности причастных к ней местных чиновников, сообщают Українські новини.

В частности, главу областной полиции Дмитрия Ценова. К протестующим присоединился народный депутат Павел Кишкарь.

Участники акции держали в руках плакаты Требуем остановить беззаконие в Ирпене, В Приирпенье бьют активистов и жгут их автомобили, Ценова в отставку, Банда Карплюка уничтожает Ирпень, Карплюк и Ценов = Ирпенское Чикаго, Карплюк уничтожает леса и пойму Ирпеня, Терещук, когда выборы в Ирпене.

Организаторы пикета отмечают, что своими действиями хотят привлечь внимание областной власти к проблематике города.

– В Ирпене ни для кого не секрет, что за незаконной хаотической застройкой стоит бывший мэр Владимир Карплюк, которому по сути подотчетны большинство застройщиков. А уголовные дела, возбужденные по факту незаконного выделения земли, уничтожения зеленых зон, нарушений экологического законодательства и схем по минимизации налогообложения – не двигаются. Поскольку глава Киевской облполиции Ценов активно поддерживает Карплюка и его команду, и очевидно – не безоплатно, – отметил правозащитник и депутат горсовета Ирпеня Лаврентий Кухалейшвили.

Он активно выступал против застройки поймы речки Ирпень, после одной из акций неизвестные сожгли его автомобиль, Кухалейшвили обвиняет в этом Карплюка и его окружение.













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Юрист Сергей Гапон, который представляет интересы активистов, защищающих Ирпень от застройки, добавил, что среди требований участников акции было также проведение досрочных выборов мэра и городского совета в Ирпене.

– После незаконного принятия горсоветом обновленного генерального плана города до 2025 года, ряд депутатов инициировали проект постановления Верховной рады о проведении досрочных выборов. Мэр Карплюк подал в отставку еще 2 августа 2018 года, все это время незаконно совмещая полномочия и. о. городского головы и секретаря горсовета, городом формально руководит его соратница Анастасия Попсуй. Пока в городе нет легитимной власти, депутаты позволяют себе фактически безнаказанно его разворовывать, – отметил он.

К слову, во время акции против повышения цен в общественном транспорте в Харькове митингующие подожгли мусорный бак.