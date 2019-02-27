Укроборонпром принял решение отстранить от должности двух глав оборонных предприятий на время проведения расследования.

В Укроборонпроме решили отстранить от исполнения обязанностей директора госпредприятия Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова Алексея Бабича и директора госпредприятия Изюмский приборостроительный завод Сергея Филоненко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам директора Укроборонпрома Павла Букина, соответствующее решение было принято для того, чтобы обеспечить надлежащие условия расследования правоохранительными органами.

Его инициировали после того, как команда BIHUS.info опубликовала журналистское расследование, в котором говорится о хищениях в оборонном секторе.

В нем обвиняют руководство Укроборонпрома и одного из членов СНБО.

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Напомним, НАБУ начало досудебное расследование о хищении в оборонной сфере страны.