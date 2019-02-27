Ставки на выборы президента Украины набирают популярности. Как устроено букмекерское закулисье, где они берут информацию и насколько точны их прогнозы – в материале Фактов ICTV.

Ставки на выборы президента 2019 стали популярными среди украинцев, утверждают букмекеры.

Мы привыкли, что букмекеры занимаются ставками на спорт. Это действительно львиная доля их работы. Но в последнее время на уровне со спортивными ставками, они принимают и ставки на политические, культурные и экономические события.

К примеру, в ведущих букмекерских конторах Украины сегодня можно сделать ставки на результаты выборов президента, Евровидение, выборов в США в 2020 году и даже на концовку сериала Игра Престолов.

Как работает рынок ставок?

Чтобы понять сколько можно выиграть, если ваша ставка “сработает”, надо смотреть на коэффициент. Чем он выше, тем больше денег можно получить в случае победы вашего кандидата. Однако, чем выше коэффициент, тем по версии букмекеров, ниже и шанс этого кандидата победить.

К примеру, коэффициент на некоторых кандидатов сегодня составляет и 275.0 и 1001.0 – это значит, что поставив 10 грн, можно получить или 2750 грн, или 10 010 грн. Однако рейтинг этих кандидатов настолько низкий, что в их победу не верят.

Точность букмекерских ставок

Точность букмекерских котировок спрогнозировать невозможно.

Выборы в США в 2016 году вызвали общественный резонанс, в том числе и в мире букмекеров. Их назвали самым рейтинговым неспортивным событием в истории.

Букмекерские конторы ставили на победу Хиллари Клинтон – ее коэффициент был в среднем 1.5, в то время, как на победу Дональда Трампа – 4.1. Из общего количества поставленных денег в среднем 75-80% были на Клинтон. Да и социологи предполагали ее победу.

Так же произошло и с Brexit Великобритании в 2016 году. Букмекеры считали, что страна останется в ЕС. На то, что Великобритания покинет ЕС, букмекеры давали 4 к 1. В итоге по результатам референдума 51,9% людей проголосовали за выход из ЕС. И меньшинство, которое ставило на непредсказуемое событие, получило выплаты в четырехкратном размере. Общая сумма выплат тогда составила 100 млн фунтов.

А вот во время выборов во Франции в 2017 году прогнозы оправдались. Коэффициент выигрыша Эммануэля Макрона составлял 1.3. Социологи прогнозировали Макрону 62% поддержки во втором туре, а Мари Ле Пен, его главной конкурентке – 38%. Причем у букмекеров ее шансы выиграть были еще меньше – ее коэффициент составил 7.0.

В Украине во время выборов 2010 года букмекеры почти в равной вероятности оценивали шансы Виктора Януковича и Юлии Тимошенко, предоставляя незначительную фору первому. Кстати, и здесь социологи тогда тоже считали Януковича победителем. Так и произошло – он обошел Тимошенко на 3,5%.

За редкими исключениями социологические опросы идут рядом с котировками букмекеров. Не всегда они оправдывают себя, однако очевидно, что последние ориентируются на данные социологов.

Где берут информацию букмекеры?

Нынешние выборы – явление иного характера. Сегодняшнее количество соцопросов впечатляет. Согласно их результатам победителем становились как минимум все из первой пятерки кандидатов. Сложно определить каким опросам верить, а какие работают на заказ.

Ясно одно – данные социологов и данные букмекеров сегодня различаются. Так, в большинстве популярных букмекерских конторах лидером президентской гонки является Петр Порошенко.

На что опираются букмекеры, когда формируют коэффициенты? По словам участников рынка, первоочередные котировки состоят из комплексного анализа многих факторов. Для того, чтобы выставить коэффициент букмекеры анализируют социологические опросы, основываются на мнениях авторитетных лиц и на собственном опыте.

Самое сложное в работе – это выдать первые котировки. Затем же букмекерские конторы корректируют данные в зависимости от популярности кандидата – чем больше на него ставят денег, тем меньше у него коэффициент. Поэтому они называют свой рейтинг наиболее честной социологией.

– Люди помогают понять, кого мы переоценили, а кого недооценили. Люди делают ставки, подкрепляя свое мнение деньгами. То, что получается в итоге, можно считать честным соцопросом, – рассказывает нам букмекер.

Однако и здесь слепо верить рейтингам не следует. Подавляющее большинство людей, делающих онлайн-ставки – молодежь. Практика же показывает, что на выборах преимущественно голосуют люди старшего возраста.

Причем букмекеры отмечают, что нынешние выборы вызвали настоящий ажиотаж. Люди ставят все – от минимально допустимых сумм до максимальных. Иногда даже на всех кандидатов сразу.

Как показывает практика – букмекеры могут ошибаться. Их прогнозы не всегда точны. Как и прогнозы социологов. Интерпретировать их нужно осторожно, анализируя ситуацию самостоятельно и опираясь на собственные наблюдения.

А вы делали свои ставки на выборы президента Украины?

Фото: Dreamstime

Ященко Лилия