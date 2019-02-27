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Факты / Украина

В Минске базарные тетки с ОРДЛО устроили истерику из-за моряков – Геращенко

Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске сегодня фактически было сорвано базарным тетками от ОРДЛО, функция которых – озвучивать темники Кремля.

Ірина Геращенко

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, представители РФ и ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений о передаче россиянам 25 осужденных граждан в обмен на политзаключенных Кремля, а также помилования 72 сепаратистов в обмен на 19 украинских заложников.

– Они устроили отвратительную истерику, как только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков, – рассказала она, отметив, что представительница  ОРДЛО “не дипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме пыталась делать заявления в адрес Украины”.

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Поэтому украинская делегация выразила решительный протест и покинула зал заседаний.

Напомним, дипломаты ЕС договорились о введении санкций против России из-за ее агрессии в Азовском море. Они должны заморозить активы восемь человек, причастных к задержанию моряков.

Фото: УНІАН

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