Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заверил, что Украина не потеряет поддержку Вашингтона после президентских и парламентских выборов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, США останутся партнером Украины в проведении реформ.

– Вы их (Реформы – Ред.) определяете и проводите, а мы будем стоять рядом и во время выборов и после выборов, – сказал Волкер.

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Спецпредставитель Госдепартамента США добавил, что президентские и парламентские выборы должны быть открытыми и демократическими.

К слову, новые санкции США в отношении РФ предложили ввести против российского кораблестроительного сектора.