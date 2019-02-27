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Волкер: США продолжат поддерживать Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину.

Волкер: США продолжат поддерживать Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заверил, что Украина не потеряет поддержку Вашингтона после президентских и парламентских выборов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, США останутся партнером Украины в проведении реформ.

– Вы их (Реформы – Ред.) определяете и проводите, а мы будем стоять рядом и во время выборов и после выборов, – сказал Волкер.

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Спецпредставитель Госдепартамента США добавил, что президентские и парламентские выборы должны быть открытыми и демократическими.

К слову, новые санкции США в отношении РФ предложили ввести против российского кораблестроительного сектора.

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