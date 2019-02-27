В Киеве на улице Ярославской демонтировано 145 незаконных рекламных средств.

Об этом сообщил начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.

Поэтому на ул. Ярославской демонтировано 26 баннеров 82 вывески; 3 электронные табло; 25 кронштейнов; 8 временных выносных специальных конструкций; 1 холдер.

– Порядок размещения вывесок в городе действует уже почти два года, поэтому у предпринимателей было время привести все свои рекламные конструкции в порядок. Тем более, в прошлом году мы запустили онлайн-сервис оформления вывесок. Этот механизм разработан для того, чтобы каждый предприниматель мог сэкономить свое время и просто, сидя дома, отправить заявку в режиме онлайн. В свою очередь, рабочий орган в течение 10 рабочих дней принимает решение о соответствии или несоответствии вывески установленным требованиям и информирует заявителя, – отметил Александр Смирнов.

Подать заявку можно по ссылке. Вход в систему осуществляется с помощью личного ЭЦП (электронная цифровая подпись).

Александр Смирнов также отметил, что принцип работы тот же, что и при обычном представлении заявлений. Собственно, предприниматель оставляет заявление о размещении вывески и пакет необходимых документов только уже в электронном виде, а поездка в разрешительный центр не является обязательной.

Ресурс позволяет отслеживать статус заявки. После проверки Управлением поданного заявления всем действующим требованиям принимается решение о соответствии или несоответствии вывески требованиям и направляется уведомление. Если вывеска не соответствует требованиям Порядка размещения вывесок, в сообщении четко указываются несоответствия и сроки по их устранению.

– Еще раз подчеркиваю: этот ресурс позволяет подать заявку именно на установление вывесок. Другие рекламные конструкции будут обрабатываться в обычном режиме, – добавил Александр Смирнов.

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Также начальник Управления отметил, что это не первые демонтаже в историческом центре Киева за последние месяцы.

– Недавно мы закончили демонтаж на ул. Пушкинской – 225 рекламных средств. Также демонтировали 180 незаконных рекламных средств на ул. Прорезная, Ярославов Вал – демонтировано 332 единиц, а Нижний и Верхний Валы вообще демонтирована 621 рекламная конструкция! Следующая очередь за ул. Саксаганского, – добавил Александр Смирнов.

Напомним, ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский сообщил, что в течение 2018 в Киеве было демонтировано 16 805 рекламных конструкций.

В 2017 Киеве было демонтировано 8604 рекламные конструкции, среди которых 4271 единицу демонтировали владельцы этих конструкций.

Фото: ostav