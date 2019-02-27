Изменения с 1 марта 2019 и в течение месяца в Украине принесут повышение пенсий и старт выплат монетизированных субсидий. Также в конце месяца украинцы пойдут на выборы президента Украины.

Что изменится в Украине с 1 марта 2019 и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Соцвыплаты

В результате индексации в марте повысятся пенсии. К 1 марта пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров, средний размер повышения составит 255 грн.

Также в марте тем, кто получает минимальную пенсию, выплатят дополнительно по 2410 грн за счет средств, полученных от растаможивания автомобилей с еврономерами.

Выплата монетизированных субсидий пенсионерам начнется 4 марта, а остальные граждане, имеющие на них право, смогут получить эти средства в Ощадбанке с 12 марта.

Выборы

31 марта 2019 состоятся выборы шестого президента независимой Украины.

Факты ICTV подготовили лонгрид о выборах президента Украины 2019, в котором собрана самая важная информация о всех кандидатах в президенты.

Донбасс

Пункты пропуска в районе ООС с 1 марта перейдут на весенний график. С 1 марта все контрольно-проверочные мероприятия будут проводиться ежедневно с 07.00 до 18.30.

Образование

Пробное ВНО состоится 16 и 23 марта. Пробное ВНО 2019 по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 23 марта.

Банки и экономика

Перечень должников обанкротившихся банков по решению суда с конца марта будет публиковать на своей веб-странице Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Список будет включать сведения о заемщиках, руководителях и бывших акционерах ликвидируемых банков, которые должны вернуть свои долги, связанные с банкротством банков.

Украина обязалась до марта 2019 ввести трехуровневую систему отчетности по определению FATF.

Намерение внести соответствующие изменения в законодательство содержится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

Энергетика

С 1 марта в Украине должна заработать суточная балансировка газа, запуск которой ранее был перенесен с 1 декабря 2018 года.

Суточная балансировка рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение суток.

Юстиция

1 марта запланирован запуск в эксплуатацию Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. С 1 января ЕСИТС работала в тестовом режиме.

Упрощенный порядок экстрадиции вступит в силу 1 марта. Новые протоколы предусматривают более современные и быстрые механизмы сотрудничества между государствами по экстрадиции.

Транспорт и доставка

К 8 марта Укрзализныця назначила 17 дополнительных поездов на наиболее популярные направления. В частности, дополнительные поезда будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр и на другие направления.

Новая Почта переводит все отделения в областных и районных центрах на 7-дневный режим работы. Изменения вступят в силу с 1 марта.

Киев

В марте в киосках Киевхлеб киевляне смогут приобрести социальный хлеб по карточке киевлянина со скидкой от 20 до 70% в зависимости от категории льготы.

К слову, больше об изменениях, которые ждут Украину в 2019 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.

Фото: unclepy