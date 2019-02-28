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Факты / Украина

10 лет тюрьмы с конфискацией: санкции закона о незаконном обогащении

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о наказании за незаконное обогащение, который сегодня безотлагательно был представлен Петром Порошенко.

Закон

О регистрации законопроекта о наказании за незаконное обогащение сообщили на сайте парламента.

Предлагается дополнить документ статьей 368-5, вместо предыдущей 368-2. В ней приобретение государственным лицом в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любому другому лицу признается уголовно наказуемым.

За это грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Также на 3 года запрещается занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Предусмотрена конфискация имущества.

Также предполагается более строгая ответственность для лиц, занимающих особо ответственное положение – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Читайте: Порошенко внес в Раду закон об ответственности за незаконное обогащение

Напомним, что Верховная Рада предоставила Временной следственной комиссии по расследованию фактов хищения в армии право расследовать дело о злоупотреблениях в госконцерне Укроборонпром.

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