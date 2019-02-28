Подписание договора гарантии по проекту обновления троллейбусного парка города Харькова между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития состоялось 27 февраля в Харьковском городском совете.

Документ подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

Геннадий Кернес поблагодарил представителей ЕБРР за огромную работу и поддержку проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры города, а также проектов по внедрению новейших технологий в сфере энергоэффективности.

– Готовность ЕБРР системно инвестировать в проекты жизнеобеспечения города – для нас высокая оценка деятельности и главная возможность не останавливаться в развитии города. Харьков поставил своей целью провести модернизацию во всех сферах жизни, и поддержка такого авторитетного партнера является очень важной для нашего города на пути устойчивого экономического развития и эффективного управления. Я уверен, что ваш визит в Харьков послужит дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, – подчеркнул Геннадий Кернес.

По его словам, реализация проекта по обновлению троллейбусного парка позволит повысить комфорт и безопасность перевозок, обеспечить доступность городского транспорта для людей с ограниченными физическими возможностями, а также сократить эксплуатационные расходы предприятия и улучшить экологическую ситуацию в Харькове.

В свою очередь Маттео Патроне отметил, что Европейский банк реконструкции и развития доволен сотрудничеством с Харьковом и готов его развивать.

– Для нас Харьков – самый важный город в плане сотрудничества в сфере реализации муниципальных проектов. Мы очень довольны нашими партнерскими отношениями и хотим изучить другие сферы деятельности для расширения сотрудничества. Я впечатлен успехами вашего города, и мы готовы продолжить сотрудничество и вместе с городской властью вносить вклад в развитие Харькова, – сказал Маттео Патроне.

Справка. В апреле 2017 года Харьковский горсовет дал согласие КП Троллейбусное депо № 2 на подписание договора с ЕБРР в рамках инвестиционного проекта Обновление троллейбусного парка г. Харьков. В сентябре 2018 года между КП Троллейбусное депо №2 и ЕБРР было подписано кредитное соглашение для обновления подвижного состава предприятия.

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Пакет финансирования включает кредит ЕБРР в размере 8 млн евро и кредит фонда чистых технологий в размере 2 млн евро.

Победителем тендерных торгов объявлено ПАО Автомобильная компания Богдан Моторс. Согласно договору поставки, всего стоимость контракта составила 11,5 млн евро (в т.ч. 1,5 млн евро – средства городского бюджета).

Отметим, Харьков сотрудничает с ЕБРР по ряду инфраструктурных объектов, в частности, строительству двух станций метро Державинская и Одесская, а также закупке транспорта, в том числе новых вагонов для метрополитена. Ввод в эксплуатацию новых станций позволит увеличить протяженность метро на 3,5 км, а пассажиропоток – на 25 тыс. человек в год.