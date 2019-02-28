Рейс Международных авиалиний Украины PS392 Дели-Киев, который застрял в аэропорту столицы Индии, вернулся домой.

Об этом сообщили в комментарии УНН в пресс-службе МАУ.

Там уточнили, что самолет с украинцами рейса МАУ PS392, который не мог вылететь из Дели в Киев из-за обостения военного противостояния между Пакистаном и Индией, вернулся вчера в 21.59.

Других задержек украинских рейсов из-за конфликта между Пакистаном и Индией не было.

Напомним, вчера, 27 февраля, из-за обострения противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном было закрыто.

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Ранее Факты ICTV рассказывали, что между Индией и Пакистаном завязался серьезный конфликт.

Фото: МАУ