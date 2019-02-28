Национальный банк Украины выпустит памятную монету, которая посвящена барану.
Национальный банк Украины 14 марта выпустит памятную монету, на которой изображен баран. Образ этого животного часто использовался в памятниках разных эпох, сообщает пресс-служба НБУ.
Номинал монеты составляет пять гривен.
Она является продолжением серии Фауна в памятниках культуры Украины.
Памятная монета изготовлена из серебра и весит приблизительно 15,5 г. Изображение головы барана на ней позолочено.
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Общий тираж монеты составит 4 тыс. штук и сегодня она доступна для предзаказа.
К слову, 14 ноября Нацбанк выпустил несколько монет шестиугольной формы.
Фото: НБУ
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