Национальный банк Украины выпустит памятную монету, которая посвящена барану.

Национальный банк Украины 14 марта выпустит памятную монету, на которой изображен баран. Образ этого животного часто использовался в памятниках разных эпох, сообщает пресс-служба НБУ.

Номинал монеты составляет пять гривен.

Она является продолжением серии Фауна в памятниках культуры Украины.

Памятная монета изготовлена из серебра и весит приблизительно 15,5 г. Изображение головы барана на ней позолочено.

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Общий тираж монеты составит 4 тыс. штук и сегодня она доступна для предзаказа.

К слову, 14 ноября Нацбанк выпустил несколько монет шестиугольной формы.

Фото: НБУ