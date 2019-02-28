Петр Порошенко заявил, что подал в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Президентский законопроект, который предлагает притягивать к уголовной ответственности за незаконное обогащение, внесен в Верховную Раду.

О проекте нового документа, зарегистрированном как неотложный, сообщил сам Петр Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

Лидер государства подчеркнул, что в законопроект внесены поправки, но его принципиальная позиция остается в том, что уголовное наказание за незаконное обогащение является неотвратимым.

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Порошенко также выразил надежду, что нардепы “проявят политическую волю и мужество” и примут проект документа.

Как известно, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Криминального кодекса, по которой привлекали к ответственности за незаконное обогащение.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КС будут закрыты 65 уголовных производств, которые велись детективами в части, касающейся незаконного обогащения.