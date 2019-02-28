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Факты / Украина

Хищения в оборонке: Рада поручила ВСК провести расследование

Верховная Рада предоставила Временной следственной комиссии по расследованию фактов хищения в армии право расследовать дело о злоупотреблениях в госконцерне Укроборонпром.

Хищения в оборонке: Рада поручила ВСК провести расследование

Парламент принял постановление О безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в СМИ о злоупотреблениях в Государственном концерне Укроборонпром и причастности к этому должностных лиц.

Об этом сообщает УНИАН.

Такое решение поддержали 229 народных депутатов.

Полномочия, переданные ВСК, распространяются на все правонарушения в оборонной сфере с 2004 по 2017 гг, а  также в 2018-2019 годах.

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Напомним, что 25 февраля было опубликовано журналистское расследование, в котором руководство Укроборонпрома и одного из членов СНБО обвиняют в миллионных сделках с оружием.

Позже последовало заявление Укроборонпрома о том, что расследование СМИ не что иное, как манипуляция фактами.

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