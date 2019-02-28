Языковой закон, который приняли в первом чтении в октябре, должны повторно рассмотреть сегодня – 28 февраля. Факты ICTV напоминают, что предполагает языковой закон и поддерживают ли эту инициативу украинцы.

В октябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о языке. За инициативу проголосовал 261 народный депутат. За основу взяли законопроект №5670-Д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Сегодня, 28 февраля, законопроект должен быть рассмотрен во втором чтении. Причем спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что к языковому закону пока подано около 2,5 тыс. поправок, а значит его рассмотрение может затянуться на несколько дней.

Закон должен урегулировать использование украинского языка как государственного. Там прописаны не только рекомендации по использованию языка, а четкие ограничения и даже штрафы за невыполнение.

Заполняют вакуум

Сейчас в украинском законодательстве образовался вакуум.

Так называемый закон Кивалова-Колесниченко, который приняли в 2012 году, в начале 2018 КСУ признал не соответствующим конституционным принципам. Он предусматривал официальное двуязычие в регионах Украины, где численность нацменьшинств превышала 10%.

Украинский язык регламентируется лишь десятой статьей Конституции Украины.

К октябрю в Раду внесли четыре различных законопроекта, которые должны регулировать использование языка. За основу взяли №5670-Д, однако приняли не все его положения.

В частности, депутаты не поддержали создание так называемой “языковой инспекции”, которая должна была проверять соблюдение гражданами норм закона. Теперь в законопроект должны внести правки и подать на повторное голосование.

– Я надеюсь, что хоть дискуссия ко второму чтению будет острой и эмоциональной – потому что вопрос языка в Украине все время вызвал эмоции, думаю, она будет конструктивной, и мы так же конструктивно сможем найти консенсус в зале и принять этот закон во втором чтении, – спрогнозировал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Что предусматривает законопроект

Новый языковой закон предусматривает использование украинского языка как государственного. Важно, что он не регулирует использование языка в частной сфере общения.

Попытки установить официальное двуязычие будут называться “действиями, которые провоцируют языковой раскол, межэтническое противостояние и вражду”.

Свободно владеть украинским языком должны все органы государственной власти, правоохранительные органы, суды, органы местного самоуправления, медицинские работники, педагоги и ученые. В частности, на украинском должны проводиться заседания, слушания, вестись документация.

Если организаторы захотят провести мероприятие на другом языке, обязательно должны обеспечить перевод.

Концерты и культурные мероприятия

Культурные и развлекательные мероприятия должны проводиться исключительно на украинском языке. Среди исключений:

– Использование другого языка оправдано, если это творческий замысел организатора;

– Если мероприятие подпадает под действие закона №2494 О нацменьшинствах;

– Иностранная театральная постановка (однако, в этом случае должно быть обеспечено сопровождение на украинском);

– Если музыкальное сопровождение выполняется на языке оригинала.

Кино

Кино, которое снято в Украине, должно быть украиноязычным. Допускается не более 15% не украинских реплик, однако они обязательно должны быть с субтитрами.

В кинотеатрах могут показывать фильмы на языке оригинала, однако с обязательными субтитрами. Количество таких фильмов не должно превышать 10%.

В общегосударственных и региональных телерадиоорганизациях должно быть не менее 75% украинских фильмов и передач в неделю.

СМИ

Законопроект предусматривает ужесточение языковой политики для средств массовой информации.

Печатные СМИ могут выдавать свои версии на других языках только если есть аналогичный выпуск на украинском. Причем украинская версия должна выходить с таким же названием, в тот же день и быть аналогичной по содержанию и продаваться в тех же торговых точках, что и иностранная версия.

Читайте: Закон о языке или очередная спекуляция перед выборами?

Язык интернет-СМИ – украинский. Если СМИ работает на нескольких языках, то украинская версия сайта должна быть стартовой по умолчанию.

Штрафы

Законопроект предлагает внести соответствующую статью в Кодекс административных правонарушений о нарушении применения украинского языка.

Эта статья будет предусматривать штрафы (от 3 400 грн. до 10 200 грн.):

Для печатных СМИ – 400-500 необлагаемых минимумов;

Для телерадиокомпании – 500-600 необлагаемых минимумов;

В сферах образования, науки, культуры – 200-300 необлагаемых минимумов;

В государственных органах, судах, коммунальных предприятиях – 200-400 необлагаемых минимумов;

Нужен ли нам закон?

Факты ICTV расспросили жителей Украины, поддерживают ли они инициативу правительства и нужен закон, который бы регулировал использование украинского языка.

С 2014 года русский язык значительно потеряла позиции во всех сферах общественной жизни украинцев. Впрочем, опрос Центра Разумкова в 2017 году показал, что 14% населения Украины считают русский язык родным.

Среди областей, где распространено использование русского – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская и Харьковская.

– Использование государственного языка обязательно должно регулироваться. Вообще, у нас государственный язык в стране – украинский. Поэтому, благодаря закону и увеличится количество людей, которые говорят на украинском, и повысится престижность нашего языка на международной площадке. Единственное, я против высоких штрафов, все должно быть добровольно, – считает жительница Сумской области Агнесса.

Днепропетровская область остается одним из самых русскоязычных регионов Украины. Сейчас 80-90% населения города использует в быту русский. Такие данные обнародовал местный сайт Gorod.dp.ua.

– В Днепропетровской области всегда говорили на русском. Ничего плохого в этом не вижу. Мне удобно, когда в кафе и магазинах меня обслуживают на том языке, на котором я говорю. Не вижу смысла в этом законе, – жалуется коренной днепрянин Владислав.

Не считает необходимым регулировать законом использование языка и жительница Черниговской области Ирина:

– Каждый должен общаться на том языке, на котором удобно и государство не должно ограничивать эти права для граждан. От того, что я или тот человек начнет говорить на украинском ситуация не изменится. Наконец, в стране есть серьезные проблемы (экономика, война, коррупция, бедность) и народным избранникам нужно наконец обратить на это внимание, а не заниматься ерундой.

Тем не менее, большинство украинцев поддерживает инициативу Верховной Рады. Они считают неуместным использование русского в официальных структурах, тем более при российской агрессии.

– На счет штрафа это жестко. Однако, если это единственный выход, чтобы заставить людей говорить на украинском, тогда да, – поддерживает внедрение закона Марта из Ивано-Франковска.

Официальные структуры должны функционировать исключительно на украинском языке, считает Илья из Житомирской области:

– Я думаю, что нужно говорить на украинском в официальных структурах и документация должна быть украинской. Особенно, учитывая то, какая сейчас ситуация с Россией. Например, попав во Франции в полицию, вряд ли с вами будут говорить по-немецки. На личном уровне хоть на китайском, но официальные структуры должны говорить только на украинском.

Такого же мнения и Петр из Ивано-Франковска:

– Я поддерживаю таких закон. Мы живем в Украине, а потому и на телевидении, и на радио должен звучать украинский язык. А кто и как говорит в личной жизни – или на украинском или русском, это уже личное дело каждого.

Радикальные настроения у Максима из Луцка:

– Я считаю, что Украине необходим такой закон. Потому что это государственный язык, существование которого зависит от его сохранения – а с этим у нас добровольно существует проблема в половине областей. Именно поэтому возникают вопросы “а какая разница” еще на 27 году независимости. Санкции и запреты должны были быть уже очень давно. Молодежи придется учить язык для того, чтобы иметь возможность пользоваться публичными услугами, а иногда и предоставлять их. С языком придется считаться – хочешь жить лучше/занимать должность/получить плюсы – учи язык.

Вывод украинский – языковой закон нужен. Украинский язык должен звучать во всех официальных учреждениях. Однако способы введения, жесткий контроль и штрафы подвергаются критике украинцев.

– С одной стороны, язык – это одна из основ государства. Вполне понятно и логично желание государства язык защитить и укрепить его позиции. С другой стороны, насильственная украинизация не вызовет ничего, кроме соответствующей вспышки ненависти. Нельзя принуждать к использованию языка с помощью кнута и палки, это путь в никуда. Украинизация должна проводиться мягко и постепенно, а не пинками. Именно об этом должны помнить депутаты, когда будут голосовать за принятие нового языкового закона, – говорит Михаил из Харькова.

Впрочем, рано говорить о влиянии законопроекта на общество, пока его не приняли во втором чтении. Профильные комитеты внесли правки, а потому законопроект может кардинально измениться.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, нужны ли Украине кардинальные изменения в языковом вопросе.

Ясно одно – украинское общество изменилось за последние несколько лет. Российская гибридная агрессия заставила граждан задуматься над важностью введение государственного языка на всех уровнях общественного общения.

Фото: Dreamstime

Лилия Ященко