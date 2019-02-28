В Госрыбагентстве сообщили о подписании договора с РФ касательно раздела квот на вылов рыбы в Азовском море.

Глава Госрыбагентства Ярослав Белов заявил, что с Россией подписали протокол, которым разделяются квоты вылова рыбы в Азовском море, сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

Отсутствие протокола о рыболовстве давало российским силовикам основания для усиления давления и задержания рыболовных судов Украины в Азовском море.

Благодаря этому Россия получала еще один метод для обострения обстановки в регионе.

– Было решено направить протокол для подписи российской стороне для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля, – заявил Белов.

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В протоколе прописано, что в случае задержания моряков, их будут передавать стороне, гражданству которой они принадлежат.

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Украина готовится разорвать соглашение с РФ по Азовскому морю.