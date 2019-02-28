На сегодняшний день украинские практически корабли не пересекают Керченский пролив.

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян во время брифинга заявил, что корабли Украины практически не пересекают Керченский пролив, а иностранным судам никто не мешает ходить через него.

По его словам, Россия стала свободнее пропускать иностранные суда, которые следуют в украинские порты, благодаря международному давлению.

Он добавил, что РФ в 2019 году задержала и осмотрела 67 иностранных судов в Азовском море.

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Из-за агрессии РФ на Азове также планируется в скором времени оснастить пограничные посты в регионе современными радиолокационными комплексами и системами видеонаблюдения.

Благодаря ним сотрудники пограничной службы смогут вести эффективное наблюдение за обстановкой на воде и обнаруживать маленькие цели на расстоянии до 12 миль (приблизительно 19,3 км).

К слову, в Евросоюзе приняли новый пакет санкции против РФ в связи с ее агрессией в Азовском море.