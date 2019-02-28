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Факты / Украина

Украинские корабли перестали ходить через Керченский пролив – Госпогранслужба

На сегодняшний день украинские практически корабли не пересекают Керченский пролив.

Азовське море

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян во время брифинга заявил, что корабли Украины практически не пересекают Керченский пролив, а иностранным судам никто не мешает ходить через него.

По его словам, Россия стала свободнее пропускать иностранные суда, которые следуют в украинские порты, благодаря международному давлению.

Он добавил, что РФ в 2019 году задержала и осмотрела 67 иностранных судов в Азовском море.

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Из-за агрессии РФ на Азове также планируется в скором времени оснастить пограничные посты в регионе современными радиолокационными комплексами и системами видеонаблюдения.

Благодаря ним сотрудники пограничной службы смогут вести эффективное наблюдение за обстановкой на воде и обнаруживать маленькие цели на расстоянии до 12 миль (приблизительно 19,3 км).

К слову, в Евросоюзе приняли новый пакет санкции против РФ в связи с ее агрессией в Азовском море.

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