Евровидение 2019 пройдет без участия Украины. Кто виноват в том, что участника не нашлось, поможет ли решить проблему закон и как на отказ отреагирует Европа – в материале Фактов ICTV.

Украина отказалась принимать участие в песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Это уже наш второй отказ – впервые мы не поехали в 2015 году в связи с российской агрессией.

Ранее Факты ICTV писали о ситуации, которая сложилась вокруг конкурса и причинах отказа участников нацотбора.

Кто виноват?

В этом году на Евровидении будет 41 страна. Отказались Украина и Болгария. Последняя – в связи с финансовым положением.

Украинский же отказ вызван рядом факторов – несогласие артиста, неприемлемые условия контракта, недоработанные условия нацотбора. Версий много.

Так, к примеру, украинский продюсер Владимир Бебешко уверен, что вина полностью лежит на НОТУ.

– Я думал, что они покаются и уйдут в отставку. Вместо этого они заявили, что если Россия победит, то мы и в 2020 году откажемся от участия. Если Украина не сможет свои таланты показать – тогда конец, точка, – рассказывает Бебешко Фактам ICTV.

Он добавляет, что другие артисты могут отказаться из-за недоверия к организаторам конкурса, против которых “восстал весь музыкальный мир”. Артисты, по мнению продюсера, ни при чем.

Политолог Игар Тишкевич уверен, что НОТУ должны были изначально не допустить к участию MARUV:

– Победительница нацотбора MARUV провела тур по РФ, который закончился перед Новым Годом, участвовала в соревнованиях и представила себя на МУЗ-ТВ, НТВ и RU.TV. То есть, если бы система работала, она просто не была бы допущена к конкурсу по формальным признакам.

Следовательно, санкции нужно применять или ко всем, или не применять ни к кому. А так Украина “имеет гибридный конкурс, так же, как гибридную войну”.

Кстати, в НОТУ заявили, что свою вину признают. Об этом сказал председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания на брифинге 28 февраля.

Как отреагирует Европа?

Владимир Бебешко видит в отказе Украины серьезный провал для государства:

– Опять над нами все смеются. На международном уровне снова позор – это значит, что в Украине ничего хорошего быть не может. Позволили нас тролить по полной программе.

Зато политолог Олег Саакян отмечает, что Евровидение играет важное политическое значение только для постсоветских стран. На Западе же шоу носит развлекательный характер и ассоциируется с движениями за права людей, а не с серьезной политикой.

– Ожидать, что западная дипломатия каким-то образом отреагирует на это, или это повлияет на их отношение к Украине – совершенно не верно, – отметил Саакян.

Запретить выступать?

В Кабмине также имеют свою позицию. Кроме того, что они предложить Общественного вещания усовершенствовать правила отбора на Евровидение, там также обратились в Верховную Раду с просьбой принять закон, который бы запрещал деятельность украинских артистов в России.

В Верховной Раде лежит соответствующий законопроект №8085 Об особенностях гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины.

Но пока нет закона – гастроли не запрещены, а значит выступать для российской публики или нет – право артиста. Он руководствуется исключительно собственными моральными принципами.

– Если такой закон будет принят, мы будем этому закону подчиняться. Тогда на Евровидение не сможет поехать человек, который гастролировал в стране-аргесора. Если закона нет, тогда о чем говорить, – высказал свое мнение Владимир Бебешко.

Политолог Олег Саакян видит проблему в государственной политике относительно отношений с Россией. Государство самостоятельно создало условия, в которых артисты гастролируют по РФ.

– Здесь мы воюем, а здесь торгуем. Воюем, а военного положения не объявляем. Все это создает таких исполнителей.

Он объясняет, что в случае, если государство не ставит себя субъектом процесса, а выносит себя арбитром над ним и пытается создавать правила, по которым само же не играет – возникает разрыв между законами и реальной жизнью общества с неготовностью эти правила выполнять. В таком случае принятие соответствующего законопроекта является нелогичным.

– Участие артистов в концертах в РФ – это персональное право каждого. Законодательством это не запрещено. Соответственно, формального нарушения права нет. Безусловно, это идет вразрез с моральными установками.

Культурная война

Политологи сходятся во мнении – вся ситуация с Евровидением стала следствием гибридной войны с Россией.

– Сегодня у вас скандал с позицией финалистов относительно действий России в Украине. И это, простите за резкость, логично: мы часто говорим о гибридной войне и вот у нас получился такой гибридный конкурс Евровидение, – отмечает Игар Тишкевич.

Олег Саакян добавляет, что современная война предполагает противостояние во многих плоскостях, в том числе и в культурной. В таком случае отказ от Евровидения – тактическая ошибка.

– Любые площадки, на которых мы имеем возможность бороться и даже побеждать, применяются. Иногда участие или победа на Евровидении может дать не меньшую дипломатическую и даже военную выгоду для украинских позиций, чем тактическая победа на линии фронта, – подытожил эксперт.

Однако, окончательное решение принято – в 2019 году участвовать в Евровидении не будем. Что ни говори, а Украина просто была не готова к такому. В этом году нацотбор – это урок и для певцов, которые должны задуматься над своей позицией, и для НОТУ, которая должна четче формулировать и контролировать свои требования, и для государства, которое просто должно было не допустить скандала.

Фото: Dreamstime, Dreamstime, Владимир Бебешко, Олег Саакян, Ігар Тышкевич

Ященко Лилия